Un boato sotterraneo fa tremare la terra, che succede in Salento (Di sabato 2 luglio 2022) Un boato sotterraneo improvviso che ha fatto tremare porte e finestre scatenando il panico. In Salento si sono riversati tutti nelle strade temendo il peggio: negli occhi il terrore di finire sotto le macerie. Ma nulla di tutto questo. La terra ha tremato ma non è successo nulla di grave. Fortunatamente. E quindi si apre il mistero del Salento. Cos'è successo? L'osservatorio dell'INGV non ha registrato nessun movimento tellurico nel sud della Puglia. Una prima risposta è arrivata dal sito inmeteo.it che ha parlato di boom sonico provocato da un aereo militare. Il boom sonico è il suono provocato dallo spostamento d'aria prodotto da un aereo che supera la velocità del suono. Ma il giallo si infittisce sempre di più perché contemporaneamente si è ...

