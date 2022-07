The Gray Man (con Ryan Gosling) e gli altri film da non perdere a luglio (Di sabato 2 luglio 2022) I film di Netflix di luglio sono, anche questo mese, guidati da un capitano, ovvero The Gray Man. Si tratta della nuova pellicola dei fratelli Joe e Anthony Russo (Joe è anche tra gli autori), che per il loro thriller d'azione puntano sullo scontro tra Ryan Gosling (il The Gray Man del titolo) e Chris Evans (il suo psicopatico avversario). Gosling, attualmente sul set del film di Barbie accanto a Margot Robbie, è l'agente della CIA Court Gentry, alias, Sierra Six, ex mercenario autorizzato dall'Agenzia altamente qualificato e strappato da un penitenziario federale e reclutato dal suo responsabile, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton). L'uomo, che può contare sull'aiuto dell'agente Dani Miranda (Ana de Armas), è braccato in tutto il mondo da Lloyd ... Leggi su gqitalia (Di sabato 2 luglio 2022) Idi Netflix disono, anche questo mese, guidati da un capitano, ovvero TheMan. Si tratta della nuova pellicola dei fratelli Joe e Anthony Russo (Joe è anche tra gli autori), che per il loro thriller d'azione puntano sullo scontro tra(il TheMan del titolo) e Chris Evans (il suo psicopatico avversario)., attualmente sul set deldi Barbie accanto a Margot Robbie, è l'agente della CIA Court Gentry, alias, Sierra Six, ex mercenario autorizzato dall'Agenzia altamente qualificato e strappato da un penitenziario federale e reclutato dal suo responsabile, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton). L'uomo, che può contare sull'aiuto dell'agente Dani Miranda (Ana de Armas), è braccato in tutto il mondo da Lloyd ...

