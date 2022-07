SKIRR Adventures | partita l’esplorazione dell’estremo Nord

(Di sabato 2 luglio 2022) Con un percorso di 4802 miglia nelle gelide acque del, èla spedizione. Il viaggio, partito venerdì 1 luglio da Gosport, nel Regno Unito, prevede delle tappe in alcuni dei luoghi più remoti e stupendi del pianeta.: “Si va dove altre navi non possono” La spedizione, creata da Clipper Ventures, organizzazione che gestisce la Clipper Round the World Yacht Race, ha messo insieme un team di esploratori da tutto il mondo, accomunati dalla fame di scoperta e di avventura. Un viaggio in barca e vela come non si è mai visto fino in Islanda e in Groenlandia, passando per la Scozia e le Isole Faroer. “C’è una sete di avventura là fuori, le persone vogliono una vacanza più interessante, qualcosa di cui parlare alla fine. Su una barca come questa si ...

