Serie A | Svilar è già un giocatore della Roma

(Di sabato 2 luglio 2022) 2022-07-01 20:29:23 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Mourinho ha già un nuovo. Questo è Mile. Il giovane portiere di 22 anni, lascia il Benfica dopo aver terminato il suo contratto e arriva alla squadranista per rinforzare i bastoni. E’ il secondo acquisto del ‘Mercato’ che arriva da free agent e firma con il club fino a quando il 30 giugno 2027. “Sono felice di essere qui e non vedo l’ora di iniziare”, ha detto il meta. “Lavorare con un allenatore come Jos Mourinho è incredibile. e sono disposto a fare tutto il possibile per aiutare la squadra”, ha aggiunto. giovane promessa Il nazionale maggiore con la Serbia è il portiere più giovaneChampions League. “Mile è un giovanecon a grande futuro davanti; ha un grande ...

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : Roma, Svilar ha firmato fino al 2027: 'Incredibile poter lavorare con un tecnico come Mourinho' - sportface2016 : #Roma, ufficiale il portiere #Svilar: 'Incredibile poter lavorare con Mourinho' - TuttoQuaNews : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Mile Svilar è un nuovo portiere della Roma. Depositato il contratto - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Mile Svilar è un nuovo portiere della Roma. Depositato il contratto - sportface2016 : #Roma, #Svilar è sbarcato a Fiumicino -

... gli acquisti ufficiali - Juventus, le cessioni ufficiali Frabotta (Lecce) Lazio, gli acquisti ufficiali Cancellieri (Verona) Lazio, le cessioni ufficiali - Roma, gli acquisti ufficiali(...Membro della Nazionale Serba,ha esordito nell'Anderlecht, per poi passare al Benfica, dove è rimasto per 5 anni, ed è il più giovane portiere ad aver giocato come titolare un match di ...La Roma mette a segno il suo secondo acquisto (dopo Matic) in questa sessione di calciomercato. La società capitolina ha annunciato ...Svilar-Roma, ora è ufficiale: dopo l’addio di Fuzato, i giallorossi ufficializzano l’innesto dell'ex Benfica come nuovo vice di Rui Patricio ...