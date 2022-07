Programmi TV di stasera, sabato 2 luglio 2022. Sul Nove «Chico Forti – Colpevole d’innocenza» (Di sabato 2 luglio 2022) Chico Forti Rai1, ore 21.25: Il Volo – Tributo a Ennio Morricone Replica Musica. Dall’Arena di Verona, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, i tre artisti de Il Volo, saranno i conduttori di un viaggio musicale alla scoperta di uno dei più grandi musicisti e compositori della scena italiana e internazionale, Ennio Morricone. L’evento è un tributo al Maestro attraverso le melodie impresse nelle colonne musicali del cinema italiano e internazionale. Rai2, ore 21.05: Inganno letale Film del 2021 di Troy Scott con Cindy Busby e Lane Edwards. Trama: Leah, giovane donna separata in carriera, ha bisogno urgentemente di una tata per recarsi a un importante appuntamento di lavoro. Assume Valerie in fretta e furia, le lascia sua figlia Emma e parte. Poiché dopo due giorni non riesce più ad avere contatti con la babysitter, torna di corsa e ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 2 luglio 2022)Rai1, ore 21.25: Il Volo – Tributo a Ennio Morricone Replica Musica. Dall’Arena di Verona, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, i tre artisti de Il Volo, saranno i conduttori di un viaggio musicale alla scoperta di uno dei più grandi musicisti e compositori della scena italiana e internazionale, Ennio Morricone. L’evento è un tributo al Maestro attraverso le melodie impresse nelle colonne musicali del cinema italiano e internazionale. Rai2, ore 21.05: Inganno letale Film del 2021 di Troy Scott con Cindy Busby e Lane Edwards. Trama: Leah, giovane donna separata in carriera, ha bisogno urgentemente di una tata per recarsi a un importante appuntamento di lavoro. Assume Valerie in fretta e furia, le lascia sua figlia Emma e parte. Poiché dopo due giorni non riesce più ad avere contatti con la babysitter, torna di corsa e ...

