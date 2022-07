Pascale e Turci, "il regalo Berlusconi l'ha già fatto". Indiscreto velenosissimo: "Pare che Marta Fascina..." (Di sabato 2 luglio 2022) Le "nozze dell'estate". Francesca Pascale e Paola Turci si sposano a Montalcino, nell'angolo più suggestivo della Toscana. Un matrimonio ovviamente "simbolico", quello tra la ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantante romana. Chiacchieratissimo anche per questo, certo, ma soprattutto per il passato della Pascale. Vale a dire, appunto, il Cav. Il leader di Forza Italia non sarà presente alla cerimonia, e mancheranno sicuramente esponenti politici. Francesca e Paola, infatti, hanno voluto mantenere un alone di totale riservatezza e sobrietà: niente vip, niente squilli, niente clamori. Anzi, dicono i beninformati. avrebbero scelto la data approfittando proprio della concomitanza con il Palio nella vicina Siena, che dovrebbe tenere lontani dal Castello di Velona curiosi e paparazzi. Nessuna polemica, nessun ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Le "nozze dell'estate". Francescae Paolasi sposano a Montalcino, nell'angolo più suggestivo della Toscana. Un matrimonio ovviamente "simbolico", quello tra la ex compagna di Silvioe la cantante romana. Chiacchieratissimo anche per questo, certo, ma soprattutto per il passato della. Vale a dire, appunto, il Cav. Il leader di Forza Italia non sarà presente alla cerimonia, e mancheranno sicuramente esponenti politici. Francesca e Paola, infatti, hanno voluto mantenere un alone di totale riservatezza e sobrietà: niente vip, niente squilli, niente clamori. Anzi, dicono i beninformati. avrebbero scelto la data approfittando proprio della concomitanza con il Palio nella vicina Siena, che dovrebbe tenere lontani dal Castello di Velona curiosi e paparazzi. Nessuna polemica, nessun ...

