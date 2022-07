Padovan: “O si fa Meret o si muore” (Di sabato 2 luglio 2022) Alex Meret sarà il portiere titolare del Napoli nella prossima stagione, il tweet ufficiale di non è ancora arrivato ma da più parti si da per sicuro il rinnovo di Meret fino al 2027. Spalletti avrebbe gradito avere Ospina, anche perché il tecnico del Napoli vuole portieri che sappiano giocare bene con i piedi e lo ha detto espressamente nell’ultima intervista concessa a Sky. Ora però avrà Meret tra i pali, perché il portiere non avrebbe mai firmato se non avesse avuto la sicurezza di giocare titolare nella prossima stagione. Meret titolare al Napoli Giancarlo Padovan a Radio Goal fa il punto proprio su Meret e dice: “A questo punto o si fa Meret o si muore” parafrasando in parte la frase di Giuseppe Garibaldi. Padovan ai microfoni di ... Leggi su napolipiu (Di sabato 2 luglio 2022) Alexsarà il portiere titolare del Napoli nella prossima stagione, il tweet ufficiale di non è ancora arrivato ma da più parti si da per sicuro il rinnovo difino al 2027. Spalletti avrebbe gradito avere Ospina, anche perché il tecnico del Napoli vuole portieri che sappiano giocare bene con i piedi e lo ha detto espressamente nell’ultima intervista concessa a Sky. Ora però avràtra i pali, perché il portiere non avrebbe mai firmato se non avesse avuto la sicurezza di giocare titolare nella prossima stagione.titolare al Napoli Giancarloa Radio Goal fa il punto proprio sue dice: “A questo punto o si fao si” parafrasando in parte la frase di Giuseppe Garibaldi.ai microfoni di ...

