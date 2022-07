Gessica Notaro torna tra i suoi delfini a Riccione dopo 12 anni | «Per loro non sono cambiata» video

(Di sabato 2 luglio 2022)12 lunghita tra i ‘nel parco acquatico d’Oltremare di. Jessicata al suo primo amore in occasione del fine settimana dedicato alla Notte Rosa nei parchi della Romagna. La show girl riminese, rimasta sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato nel 2017, è pronta a ricominciare.con i12“Ho iniziato a lavorare a Oltremare nel 2010. In questi 12visibilmentema ainon interessa. Persempre la stessa: la ...

'Oggi sono più emozionata di quando sono salita sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo '. Cosìha voluto spiegare a tutti cosa significhi per lei tornare a fare il mestiere e il luogo di lavoro che aveva dovuto lasciare ben 12 anni fa. La showgirl riminese, nel 2017 fu vittima di ...Chiara Cristofano Granese, Rimini Ultimi Articoli Riccione,torna fra i suoi delfini - VIDEO Primo consiglio di Coriano: scontro sul presidente. Eletti i capigruppo Rimini, Croatti (...In occasione della Notte Rosa, la tre giorni di eventi (dal1 al 3 luglio) che riaccenderà la Riviera Romagnola, da Comacchio a Cattolica, con show w concerti lungo le spiagge di ...RICCIONE Dopo 12 anni è tornata tra i delfini nel parco acquatico d'Oltremare di Riccione, Gessica Notaro, la showgirl riminese sfregiata con l'acido dal suo ex fidanzato nel 2017. Era questo il suo l ...