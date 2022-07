F1, Mattia Binotto: “Primi e terzi, buon risultato. Per vincere dovremo gestire meglio le gomme” (Di sabato 2 luglio 2022) Bicchiere mezzo pieno: è questo il pensiero del Team Principal della Ferrari, Mattia Binotto. La Rossa ha conquistato la settima pole-position stagionale sui dieci appuntamenti nel Mondiale 2022 di F1 grazie allo spagnolo Carlos Sainz. A Silverstone (Gran Bretagna), su pista bagnata, l’iberico è stato abile a mettere insieme un ottimo ultimo giro e, anche per alcuni episodi, ha fatto sua la p.1 a precedere l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e l’altro ferrarista Charles Leclerc. Gli episodi citati fanno riferimento all’errore di Leclerc, con testacoda annesso, e al rallentamento di Verstappen per una bandiera gialla proprio per quanto fatto dal monegasco in quel momento. Tuttavia, c’è la convinzione che domani la gara sarà molto difficile perché le condizioni dovrebbero essere asciutte e il degrado delle gomme molto alto. Ne è ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Bicchiere mezzo pieno: è questo il pensiero del Team Principal della Ferrari,. La Rossa ha conquistato la settima pole-position stagionale sui dieci appuntamenti nel Mondiale 2022 di F1 grazie allo spagnolo Carlos Sainz. A Silverstone (Gran Bretagna), su pista bagnata, l’iberico è stato abile a mettere insieme un ottimo ultimo giro e, anche per alcuni episodi, ha fatto sua la p.1 a precedere l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e l’altro ferrarista Charles Leclerc. Gli episodi citati fanno riferimento all’errore di Leclerc, con testacoda annesso, e al rallentamento di Verstappen per una bandiera gialla proprio per quanto fatto dal monegasco in quel momento. Tuttavia, c’è la convinzione che domani la gara sarà molto difficile perché le condizioni dovrebbero essere asciutte e il degrado dellemolto alto. Ne è ...

