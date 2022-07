Covid, in aumento le diagnosi fai-da-te. I No-vax muoiono 7 volte di più rispetto ai vaccinati – Il report esteso Iss (Di sabato 2 luglio 2022) I casi di positivi al Coronavirus continuano a crescere anche nell’ultima settimana, così come leospedalizzazioni e i ricoveri in terapia intensiva. Arrivano invece dati positivi sul fronte dei decessi che risultano ancora in diminuzione. A segnalarlo è l’ultimo report settimanale dell’Istituto superiore di sanità, Covid-19: Sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale, aggiornato al 28 giugno 2022. A ridursi, rispetto al report della settimana scorsa, è la percentuale di casi tra gli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione. Gli esperti sottolineano come questo periodo sia una fase caratterizzata dalla diffusione di varianti del virus con un alto tasso di trasmissibilità. Inoltre, viene segnalato che c’è stato un aumento di persone che hanno contratto il ... Leggi su open.online (Di sabato 2 luglio 2022) I casi di positivi al Coronavirus continuano a crescere anche nell’ultima settimana, così come leospedalizzazioni e i ricoveri in terapia intensiva. Arrivano invece dati positivi sul fronte dei decessi che risultano ancora in diminuzione. A segnalarlo è l’ultimosettimanale dell’Istituto superiore di sanità,-19: Sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale, aggiornato al 28 giugno 2022. A ridursi,aldella settimana scorsa, è la percentuale di casi tra gli operatori sanitarial resto della popolazione. Gli esperti sottolineano come questo periodo sia una fase caratterizzata dalla diffusione di varianti del virus con un alto tasso di trasmissibilità. Inoltre, viene segnalato che c’è stato undi persone che hanno contratto il ...

