(Di sabato 2 luglio 2022) di Giuseppe Gargani La situazione politica ed economica nazionale internazionale è talmente grave da dover invocare una scossa alla politica e sollecitare una responsabilità eccezionale propria dei periodi difficili della storia: bisogna essere capaci di poter governare i processi sociali e politici che si porranno nei prossimi mesi.Dagli anni ‘90 progressivamente l’antipolitica, il qualunquismo, il populismo e il giustizialismo, questo concentrato dannoso per le istituzioni, hanno ispirato i comportamenti istituzionali e le leggi. Da qualche anno manca un governo del paese perché i comitati elettorali che hanno avuto i loro rappresentanti in Parlamento hanno determinato governi senza una visione del paese e in qualche modo si sono posti contro le istituzioni. Abbiamo tante volte dato l’allarme, consapevoli che a lungo andare la situazione sarebbe stata irrecuperabile ma anche partiti ...

Cronache Salerno

Dice proprio "alla pari": la Cgil, insomma,diventare interlocutore diretto del governo quanto ... che per chi non lo sapesse esiste ancora), passando pere il renziano Rosato (che ...Dire che il partito "di" o quello "di Renzi" possa in teoria sfiduciare Renzi eè ... Per essere democratico un partitoavere un demos , non solo un pubblico,rappresentare " ... Calenda deve costruire il primo polo Nessuna area politica in Italia è così pervicacemente aleatoria, ipotetica, virtuale quanto quella libdem. Per evitare di fare la fine delle liste nate e morte nel giro di una legislatura, serve un ap ...Noi dobbiamo dimostrare di essere seri su un passaggio chiave che dipende da noi nelle prossime settimane, perché se tutti noi siamo uniti, seri e determinati riusciamo a recuperare una grandissima fe ...