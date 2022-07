Calcio: Marsiglia. Stampa, intesa raggiunta con l'ex Verona Tudor (Di sabato 2 luglio 2022) L'allenatore croato avrebbe vinto la concorrenza di Marcelino e De Zerbi Marsiglia (FRANCIA) - Il Marsiglia avrebbe individuato il profilo adatto per sostituire l'ormai suo ex tecnico Jorge Sampaoli, ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 2 luglio 2022) L'allenatore croato avrebbe vinto la concorrenza di Marcelino e De Zerbi(FRANCIA) - Ilavrebbe individuato il profilo adatto per sostituire l'ormai suo ex tecnico Jorge Sampaoli, ...

sportface2016 : #Marsiglia, accordo con #Tudor: l’ex Verona prenderà il posto di #Sampaoli - LucasinoJr : RT @idirinho_93: Indovinate chi vincerà la Ligue 1 con il Marsiglia l’anno prossimo proponendo un calcio champagne 'made in Croazia'? Si, p… - MarseilleItalia : RT @idirinho_93: Indovinate chi vincerà la Ligue 1 con il Marsiglia l’anno prossimo proponendo un calcio champagne 'made in Croazia'? Si, p… - idirinho_93 : Indovinate chi vincerà la Ligue 1 con il Marsiglia l’anno prossimo proponendo un calcio champagne 'made in Croazia'… - ang7999lagoccia : RT @Calcio24newsit: Igor #Tudor sarà nuovo allenatore del #Marsiglia. È stato raggiunto un accordo con l'ex tecnico del #Verona. #calcio ???? -