Andrea Pucci rompe il silenzio dopo la polemica su Tommaso Zorzi

(Di sabato 2 luglio 2022)lainterviene Si continua a parlare dell’esternazione fatta dache, durante un suo spettacolo, ha tirato in ballo, con queste parole: “Abbiano passato tutto l’anno scorso a fare tamponi. Si entrava in queste strutture dove praticamente tutti bardati ti infilavano il tampone in una narice. Se erano L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

VanityFairIt : Durante il suo spettacolo comico, Andrea Pucci rivolge una battuta omofoba a Tommaso Zorzi che, il giorno dopo, non… - MarioManca : Tommaso Zorzi, Andrea Pucci e l'omofobia mascherata da satira - fanpage : #TommasoZorzi pretende le scuse di Andrea Pucci dopo la sua battuta infelice - infoitinterno : Tommaso Zorzi, Andrea Pucci non si scusa per la battuta omofoba: ecco la sua reazione - infoitinterno : Andrea Pucci rompe il silenzio, le sue parole dopo l'ira di Zorzi -

A distanza di giorni continua ancora il clamore per una battuta molto discutibile cheha fatto durante un suo spettacolo rivolta al noto influencer ed ex vincitore del Grande Fratello Vip. La battuta in questione era stata giudicata omofoba non solo dal popolo del web che ...Ha suscitato diverse polemiche una battuta del comico milanesenel corso di uno dei suoi spettacoli, andato in scena mercoledì 29 giugno al Carroponte di Milano. Protagonista dell'infelice gag, l'ex vincitore del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi.Dopo la polemica per la frase pronunciata su Tommaso Zorzi, Andrea Pucci rompe il silenzio sui social e risponde ...Andrea Pucci è finito al centro delle critiche per via di una battuta omofoba su Tommaso Zorzi, durante uno spettacolo. L'ex influencer si scaglia contro il comico e quest'ultimo poi risponde. Cosa ha ...