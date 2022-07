Alvino: «Adl non vuole scendere a patti con Agnelli, il passaggio di Koulibaly alla Juve è impossibile» (Di sabato 2 luglio 2022) Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di ‘Radio Goal’ su Radio Kiss Kiss Napoli. Ha parlato dell’interesse della Juventus per Koulibaly, per rimpiazzare De Ligt che ha chiesto di essere ceduto. Questa mattina La Stampa scriveva che De Laurentiis non vuole trattare con i bianconeri perché non vuole vivere un’altra SpaccaNapoli dopo la vicenda Higuain. Alvino conferma che l’operazione non è fattibile. “De Laurentiis non è disposto a scendere a patti per trattative con la Juventus, quindi credo sia impossibile il passaggio di Koulibaly alla Juventus. Non c’è clausola rescissoria che tenga, in questo caso bisogna mettersi attorno ad un ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 luglio 2022) Carloha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di ‘Radio Goal’ su Radio Kiss Kiss Napoli. Ha parlato dell’interesse dellantus per, per rimpiazzare De Ligt che ha chiesto di essere ceduto. Questa mattina La Stampa scriveva che De Laurentiis nontrattare con i bianconeri perché nonvivere un’altra SpaccaNapoli dopo la vicenda Higuain.conferma che l’operazione non è fattibile. “De Laurentiis non è disposto aper trattative con lantus, quindi credo siaildintus. Non c’è clausola rescissoria che tenga, in questo caso bisogna mettersi attorno ad un ...

