A Silverstone la prima volta di Carlos Sainz: pole pazzesca sul bagnato, Leclerc sbaglia ma ferma Verstappen (Di sabato 2 luglio 2022) Gioco di squadra, quante volte lo abbiamo visto in F1. Di solito frutto di strategie precise, oggi di un errore. Quello di Charles Leclerc, che con un testacoda nel suo ultimo giro si toglie la possibilità di trovare la settima pole in dieci qualifiche, ma costringe anche Verstappen ad alzare il piede. Tra i due litiganti, il terzo gode e fa saltare il banco: è Carlos Sainz, che dopo i secondi posti, gli errori, gli alti e bassi, ora può finalmente festeggiare la sua prima pole position in carriera. Arriva tardi, dopo tantissimi bocconi amari: dimostrare di non essere una seconda guida, ma una primadonna capace di partire davanti a tutti era l’ultimo step per poter essere realmente accreditato per vincere gare e Mondiali. Per questi c’è tempo, ... Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Gioco di squadra, quante volte lo abbiamo visto in F1. Di solito frutto di strategie precise, oggi di un errore. Quello di Charles, che con un testacoda nel suo ultimo giro si toglie la possibilità di trovare la settimain dieci qualifiche, ma costringe anchead alzare il piede. Tra i due litiganti, il terzo gode e fa saltare il banco: è, che dopo i secondi posti, gli errori, gli alti e bassi, ora può finalmente festeggiare la suaposition in carriera. Arriva tardi, dopo tantissimi bocconi amari: dimostrare di non essere una seconda guida, ma unadonna capace di partire davanti a tutti era l’ultimo step per poter essere realmente accreditato per vincere gare e Mondiali. Per questi c’è tempo, ...

