West Ham | se non arriva Danjuma si punta su Lingard

Pubblicità

serinho2013 : @giamp72lulic71 Il west ham sta prendendo due attaccanti e lui non vuole fare la panchina - giamp72lulic71 : @serinho2013 vedendo l'ultima partita del West Ham avevo capito che fosse la sua ultima - serinho2013 : Gli manca di fare il portiere Vi piace Antonio del West Ham? - SulcarrodiShomu : @TheShrimp1900 @Shomurodehism @ilturco20 Eccerto quindi quando loro vi assaltano all'andata voi gliele promettete p… - TheShrimp1900 : @SulcarrodiShomu @Shomurodehism @ilturco20 Il fenomeno tira fuori una partita che vale meno di 0, con i soliti prez… -

Calcio News 24

IlUnited , società calcistica inglese che milita in Premier League, ha scelto Mapp , piattaforma di marketing cloud basata sui customer insight, per ottenere la visione unica dei propri tifosi ...Ilsta puntando con forza su Arnaut Danjuma , punta del Villarreal capace di mettersi in mostra anche nella scorsa campagna europea del Sottomarino Giallo, che nell'ultima edizione di Champions ... West Ham, colpo in attacco: trattative avanzate col Villarreal per Danjuma Dopo essersi svincolato, Lingard interessa a diverse squadre di Premier League, con West Ham ed Everton pronte a darsi battaglia ...Milano – Il West Ham United, società calcistica inglese che milita in Premier League, ha scelto Mapp, piattaforma di marketing cloud basata sui customer insight, per ottenere la visione unica dei prop ...