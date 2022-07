Ultime Notizie – Vaccino covid, Ema: più protezione con booster adattati a Omicron (Di venerdì 1 luglio 2022) “La continua evoluzione di Sars-CoV-2 riduce la protezione offerta dai vaccini” anti-covid “approvati” ad oggi “contro infezioni e malattie lievi”. Mentre “dati preliminari indicano che i vaccini a mRna adattati, che comprendono un ceppo Omicron, possono aumentare ed estendere la protezione, se usati come booster. Inoltre, secondo i dati emergenti, un Vaccino a mRna bivalente mirato a due ceppi di Sars-CoV-2, uno dei quali dovrebbe essere un ceppo Omicron, può fornire alcuni vantaggi nell’ampliare la risposta immunitaria”. Per questo, la conclusione dell’Agenzia europea del farmaco Ema, condivisa con l’americana Fda e con gli enti regolatori di tutto il mondo, “i vaccini bivalenti potrebbero essere inizialmente presi in considerazione per l’uso come ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 1 luglio 2022) “La continua evoluzione di Sars-CoV-2 riduce laofferta dai vaccini” anti-“approvati” ad oggi “contro infezioni e malattie lievi”. Mentre “dati preliminari indicano che i vaccini a mRna, che comprendono un ceppo, possono aumentare ed estendere la, se usati come. Inoltre, secondo i dati emergenti, una mRna bivalente mirato a due ceppi di Sars-CoV-2, uno dei quali dovrebbe essere un ceppo, può fornire alcuni vantaggi nell’ampliare la risposta immunitaria”. Per questo, la conclusione dell’Agenzia europea del farmaco Ema, condivisa con l’americana Fda e con gli enti regolatori di tutto il mondo, “i vaccini bivalenti potrebbero essere inizialmente presi in considerazione per l’uso come ...

