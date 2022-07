Ultime Notizie – Ius scholae | Letta | “Occasione per dimostrare unità centrosinistra”

(Di venerdì 1 luglio 2022) “Unche vuole essere unito se discute delle cose, perché è unche vuole vincere le prossime elezioni. Noi dobbiamodi essere seri su un passaggio chiave che dipende da noi nelle prossime settimane, perché se tutti noi siamo uniti, seri e determinati riusciamo a recuperare una grandissima ferita che c’è in Italia e che deveche non c’è ambiguità e alternatività tra diritti sociali e diritti civili: approvare lo Iusin questa fase finale della legislatura è un fatto di civiltà che è alla nostra portata e rappresenterebbe, se noi ce la facciamo, il segno di serietà di quello che tutti insieme stiamo facendo”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, intervenendo alla tavola rotonda ‘Il lavoro interroga’ organizzata ...

Pubblicità

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Raphinha, Roma, Monza e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre aggi… - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - sportli26181512 : #Notizie #SportNEXT NBA, Jokic firma il contratto più ricco di sempre: 264 mln in 5 anni: Un rinnovo record, da MVP… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Finale #EASportsSuperCup, ecco dove e quando si giocherà #MilanInter - #SupercoppaItaliana @acmilan #ACMilan #Milan #Semp… - PianetaMilan : Finale #EASportsSuperCup, ecco dove e quando si giocherà #MilanInter - #SupercoppaItaliana @acmilan #ACMilan #Milan… -

( COVID: LEIN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE) Quanto durerà l'ondata di Omicron 5 approfondimento Covid in Italia e nel ...Se confermate leil numero dei bambini uccisi dall'inizio della guerra sale tragicamente a 343, e 635 feriti, lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale. Mosca ha smentito: "...Dal 17 giugno sono stati 27 appuntamenti, tra concerti e incontri, questi ultimi aperti da un documentario sui duecento anni della Filarmonica sul filo del libro con la sua storia e chiusi ieri dalla ...La società Came Dosson C5 comunica di aver trovato l'accordo con il portiere ENRICO RICORDI: dopo le conferme di Di Guida e Azzoni arriva quindi la prima novità in entrata del mercato dei biancoblu ch ...