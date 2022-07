Tiro a segno, Giochi del Mediterraneo 2022: Luca Tesconi si mette al collo il bronzo nella gara di pistola 10m. A vincere è il serbo Mikec (Di venerdì 1 luglio 2022) Per l’Italia del Tiro a segno, ai Giochi del Mediterraneo 2022, in corso di svolgimento ad Orano (Algeria), arriva un nuovo podio. Il merito, dopo aver fatto parte del Mixed Team di pistola arrivato al terzo posto, un paio di giorni fa, insieme a Chiara Giancamilli, è ancora di Luca Tesconi che, questa volta, si è preso la medaglia di bronzo individuale nel concorso maschile dai 10m totalizzando, nell’Elimination Stage 247,4 punti. Uno score che ha consentito alla medaglia d’argento di Londra 2012 (quasi 10 anni fa esatti) di anticipare, per un solo decimo di punto, l’altro azzurro presente in concorso, ossia Federico Nilo Maldini, che si è dovuto “accontentare” della quarta posizione. A prendersi la medaglia d’oro messa in palio in ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) Per l’Italia del, aidel, in corso di svolgimento ad Orano (Algeria), arriva un nuovo podio. Il merito, dopo aver fatto parte del Mixed Team diarrivato al terzo posto, un paio di giorni fa, insieme a Chiara Giancamilli, è ancora diche, questa volta, si è preso la medaglia diindividuale nel concorso maschile dai 10m totalizzando, nell’Elimination Stage 247,4 punti. Uno score che ha consentito alla medaglia d’argento di Londra 2012 (quasi 10 anni fa esatti) di anticipare, per un solo decimo di punto, l’altro azzurro presente in concorso, ossia Federico Nilo Maldini, che si è dovuto “accontentare” della quarta posizione. A prendersi la medaglia d’oro messa in palio in ...

