Terra Amara | al via su Canale 5 da lunedì 4 luglio al posto di Brave and Beautiful

Pubblicità

ParliamoDiNews : Terra amara: le anticipazioni dal 4 all’8 luglio 2022 #anticipazionitv #terraamara #1luglio - telodogratis : Terra amara: le anticipazioni dal 4 all’8luglio 2022 - Chiara762 : RT @MedInfinityIT: A luglio lasciati sorprendere dalle novità di Mediaset Infinity: da Terra Amara a Battiti Live e Riccanza… scopri tutti… - lara05429453 : RT @MedInfinityIT: A luglio lasciati sorprendere dalle novità di Mediaset Infinity: da Terra Amara a Battiti Live e Riccanza… scopri tutti… - SOLELUNA212 : RT @MedInfinityIT: A luglio lasciati sorprendere dalle novità di Mediaset Infinity: da Terra Amara a Battiti Live e Riccanza… scopri tutti… -

Brave and Beautiful ci dice addio con il gran finale della soap turca, che ha appassionato i telespettatori di Canale 5 , e al suo posto arriva. A partire da lunedì 4 luglio 2022, la nuova soap prende il posto delle avventure di Cesur e Suhan, con nuovi colpi di scena, amori impossibili e un'interessante ambientazioni vintage. ...Simona De Gregorio Le anticipazioni della settimana dal 4 all'8 luglio Tutte le trame e le anticipazioni di "" Al via la soap turca che già dalle prime puntate ci riserva momenti di tensione. Zuleyha (Hilal Altinbilek) è felice al fianco del fidanzato Yilmaz (Ugur Gunes), un umile meccanico con ...Brave and Beautiful lascia il posto alla nuova soap Terra Amara, che debutta con la prima puntata lunedì 4 luglio 2020 su Canale 5.Terra amara: personaggi, trama, cast e anticipazioni. Nuova serie turca sulla rete ammiraglia Mediaset. Ogni pomeriggio dal 4 luglio arriva su Canale 5 “Terra Amara”. [...] ...