Passeggiata spaziale per Samantha Cristoforetti: "Sono grata" (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Samantha Cristoforetti sarà la prima donna europea protagonista di una Passeggiata spaziale. Il prossimo 21 luglio alle ore 16 italiane, è programmato infatti che AstroSamantha prenda parte ad un'attività extraveicolare (Eva) con il cosmonauta russo Oleg Artemyev, comandante della missione in corso sulla Stazione spaziale internazionale (Iss). "Sono grata dell'opportunità, non vedo l'ora", è il tweet di Cristoforetti che ha replicato alla dichiarazione del direttore generale dell'Agenzia spaziale europea (Esa). "Sono molto felice di annunciare che la prima Passeggiata spaziale di AstroSamantha è prevista per il 21 luglio" ha scritto Josef ... Leggi su agi (Di venerdì 1 luglio 2022) AGI -sarà la prima donna europea protagonista di una. Il prossimo 21 luglio alle ore 16 italiane, è programmato infatti che Astroprenda parte ad un'attività extraveicolare (Eva) con il cosmonauta russo Oleg Artemyev, comandante della missione in corso sulla Stazioneinternazionale (Iss). "dell'opportunità, non vedo l'ora", è il tweet diche ha replicato alla dichiarazione del direttore generale dell'Agenziaeuropea (Esa). "molto felice di annunciare che la primadi Astroè prevista per il 21 luglio" ha scritto Josef ...

Pubblicità

andreabettini : L'agenzia spaziale russa Roscosmos conferma su Telegram che il 21 luglio @AstroSamantha Cristoforetti e il cosmonau… - sulsitodisimone : Passeggiata spaziale per Samantha Cristoforetti: 'Sono grata' - daneelr_olivaw : RT @andreabettini: Anche il direttore generale dell'@esa conferma che il 21 luglio @AstroSamantha Cristoforetti effettuerà la sua prima pas… - giaroun : RT @andreabettini: Anche il direttore generale dell'@esa conferma che il 21 luglio @AstroSamantha Cristoforetti effettuerà la sua prima pas… - infoitscienza : Passeggiata spaziale per AstroSamantha: per lei il primato europeo -