Paola Turci, insulti omofobi sui social: “Ignoranza e cattiveria” (Di venerdì 1 luglio 2022) Dopo l’annuncio del matrimonio con Francesca Pascale Paola Turci finisce vittima di insulti omofobi sui social: la reazione della cantante Ieri è stata in qualche modo la giornata di Paola Turci e Francesca Pascale. Domani la coppia convolerà a nozze, ma nelle scorse ore è stato fatto il grande annuncio che ha ovviamente fatto luccicare gli occhi a tutti i loro fan. Come purtroppo ancora oggi spesso capita però la Turci è finita nel mirino di qualche spropositato, che ha avuto la poco brillante idea di attaccate l’artista e scagliarsi sull’orientamento sessuale di Paola, che ha immediatamente postato nelle stories l’insulto ricevuto, e purtroppo non è l’unico: “Lesbicona che schifo” – si legge nel messaggio inviato in direct alla ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Dopo l’annuncio del matrimonio con Francesca Pascalefinisce vittima disui: la reazione della cantante Ieri è stata in qualche modo la giornata die Francesca Pascale. Domani la coppia convolerà a nozze, ma nelle scorse ore è stato fatto il grande annuncio che ha ovviamente fatto luccicare gli occhi a tutti i loro fan. Come purtroppo ancora oggi spesso capita però laè finita nel mirino di qualche spropositato, che ha avuto la poco brillante idea di attaccate l’artista e scagliarsi sull’orientamento sessuale di, che ha immediatamente postato nelle stories l’insulto ricevuto, e purtroppo non è l’unico: “Lesbicona che schifo” – si legge nel messaggio inviato in direct alla ...

repubblica : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: il matrimonio in Toscana - IlContiAndrea : Paola Turci e Francesca Pascale si sposeranno sabato 2 luglio al Comune di Montalcino, seguito da una cena al caste… - GiusCandela : Sabato 2 luglio le nozze di Francesca Pascale e Paola Turci, il matrimonio sarà ufficiato al Comune di Montalcino,… - 361_magazine : Attacco omofobo per Paola Turci: la replica - solaconte : RT @Useppe00: Francesca Pascale dopo un po' di patimento adesso si ritrova con i soldi di Silvio B. e con Paola Turci accanto: per me viene… -