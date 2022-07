Palermo, con l’inflazione cresce l’incidenza della povertà. L’allarme di Caritas e sindacati: “Richieste di aiuto in aumento” (Di venerdì 1 luglio 2022) “Siamo sicuri che i dati sulla povertà sono tutti in aumento”. E’ L’allarme lanciato da Leonardo La Piana, segretario generale della Cisl di Palermo e Trapani. Dopo due anni di pandemia che hanno aggravato la situazione di povertà di singoli e famiglie nel capoluogo siciliano, come in tutto il Mezzogiorno, a peggiorare la situazione di indigenza di molti sono i rincari legati all’inflazione che galoppa. “Non si tratta solo di luce, acqua e gas, diesel e benzina – continua il sindacalista della Cisl -, anche fare la spesa è diventato ormai insostenibile per tanti, perché a subire forti aumenti sono anche i beni di prima necessità. Il momento è dunque emergenziale ed è adesso che bisogna reagire, concretamente con interventi immediati”. I dati ufficiali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) “Siamo sicuri che i dati sullasono tutti in”. E’lanciato da Leonardo La Piana, segretario generaleCisl die Trapani. Dopo due anni di pandemia che hanno aggravato la situazione didi singoli e famiglie nel capoluogo siciliano, come in tutto il Mezzogiorno, a peggiorare la situazione di indigenza di molti sono i rincari legati alche galoppa. “Non si tratta solo di luce, acqua e gas, diesel e benzina – continua il sindacalistaCisl -, anche fare la spesa è diventato ormai insostenibile per tanti, perché a subire forti aumenti sono anche i beni di prima necessità. Il momento è dunque emergenziale ed è adesso che bisogna reagire, concretamente con interventi immediati”. I dati ufficiali ...

