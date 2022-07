Mugello | terribile incidente in pista | muore un pilota di 35 anni

(Di venerdì 1 luglio 2022) Tragedia sulladell’autodromo del. È accaduto ieri, giovedì 30 giugno, ilche ha coinvolto due piloti. Durante le prove libere del Trofeo amatori, in vista delle gare di Coppa Italia di motociclismo di questo fine settimana), c’è stato untra due motociclisti. Uno purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto. L’altro è rimasto ferito in modo grave.all’autodromo delundi 35L’è avvenuto ieri mattina, poco dopo le 11. I motociclisti stavano facendo i giri di prova prima della gara prevista per il weekend quando ad un certo punto, due di loro si sono scontrati. Entrambi lombardi e under 40. Uno era Davide Longhi, 35 ...

