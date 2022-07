Mondiale ORC | trionfa il presidente della Compagnia della Vela

(Di venerdì 1 luglio 2022) Si è concluso ieri a Porto Cervo, ilORC, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con l’Offshore Racing Congress. Sideracordis, l’X-41 di Pier Vettor Grimani,, è Campione del Mondo ORC in Classe B Corinthian. To Be, del socio Stefano Rusconi, è bronzo in Classe C.ORC, l’equipaggio di Sideracordis Due successi per gli equipaggiche arrivano dopo una lunga preparazione e cinque giorni di intense regate, in tutte le condizioni di vento. Una sfida particolarmente difficile per l’equipaggio di Sideracordis, messo a dura prova da un DSQ ...

Mondiali vela: Alessandria Sailing Team dodicesimo, quarto in Corinthian Avventura finita a circa metà classifica per l'Alessandria Sailing Team che porta a casa il dodicesimo posto alin Costa Smeralda (22 gli equipaggi in flotta) ma quarti in classifica avulsa Corinthian (senza professionisti a bordo). L'equipaggio (Alessandro Viganò navigatore, Gianluca Viganò ...PORTO CERVO - Il Campionato del Mondodi vela d'altura, a Porto Cervo, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione ... Vicecampioneè From Now On, Swan 45 dell'argentino ...In Sardegna il Mondiale Orc, mentre a Genova va in scena il gran finale della «Ocean Race», dopo 6 mesi di navigazione nelle acque più difficili e remote del pianeta ...Avventura finita a circa metà classifica per l’Alessandria Sailing Team che porta a casa il dodicesimo posto al Mondiale ORC in Costa Smeralda (22 gli equipaggi in flotta) ma quarti in classifica avul ...