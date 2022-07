Mercato italiano - Gli incentivi non bastano: a giugno -15% (Di venerdì 1 luglio 2022) La caduta del Mercato automobilistico italiano prosegue inesorabile anche a giugno, nonostante gli incentivi siano andati esauriti per la fascia di veicoli di maggior richiamo per gli automobilisti, ossia quella con emissioni tra 61 e 135 g/km. A giugno, secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti, le immatricolazioni sono risultate pari a 127.209 unità, il 15,01% in meno rispetto a un anno fa. Il calo, sostanzialmente simile a quello di maggio (-15,14%), è evidentemente legato a fattori negativi difficilmente risolvibili con le sole agevolazioni, a partire dall'incertezza economica, con le relative conseguenze sulla fiducia dei consumatori e la propensione agli acquisti, per arrivare alla sempre scarsa disponibilità di prodotto. Tra l'altro, sono sempre più lontani anche i livelli pre-Covid: ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 1 luglio 2022) La caduta delautomobilisticoprosegue inesorabile anche a, nonostante glisiano andati esauriti per la fascia di veicoli di maggior richiamo per gli automobilisti, ossia quella con emissioni tra 61 e 135 g/km. A, secondo i dati diffusi dal ministero dei Trasporti, le immatricolazioni sono risultate pari a 127.209 unità, il 15,01% in meno rispetto a un anno fa. Il calo, sostanzialmente simile a quello di maggio (-15,14%), è evidentemente legato a fattori negativi difficilmente risolvibili con le sole agevolazioni, a partire dall'incertezza economica, con le relative conseguenze sulla fiducia dei consumatori e la propensione agli acquisti, per arrivare alla sempre scarsa disponibilità di prodotto. Tra l'altro, sono sempre più lontani anche i livelli pre-Covid: ...

viaggiareonthe1 : Mercato italiano - Gli incentivi non bastano: a giugno -15% - CalcioPillole : Mercato #Fiorentina, dopo #Mandragora si pensa a #Praet: la #viola continua a lavorare sull'asse che porta al… - sportli26181512 : #Media #Notizie Inter, le prime due amichevoli in diretta su Sportitalia: Sportitalia ha acquisito in esclusiva le… - Vinc_Falabella : ?? Negli ultimi anni sul mercato italiano sono stati introdotti nuovi #DispositiviMedici che hanno senz’altro un im… - PierMaran : Mercato di -