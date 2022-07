Marani: “Maldini e Massara? Non so perché si sia arrivati all’ultimo giorno” (Di venerdì 1 luglio 2022) Matteo Marani, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e sui rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara Leggi su pianetamilan (Di venerdì 1 luglio 2022) Matteo, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e sui rinnovi di Paoloe Frederic

Pubblicità

gilnar76 : Marani: «Maldini e Massara? Lavoro straordinario, in due anni hanno portato il #Milan a vincere lo scudetto»… - milansette : Marani: 'Lavoro straordinario di Maldini e Massara, in due anni hanno portato una squadra in difficoltà a vincere l… - sportli26181512 : Marani: 'Lavoro straordinario di Maldini e Massara, in due anni hanno portato una squadra in difficoltà a vincere l… - MilanNewsit : Marani: 'Lavoro straordinario di Maldini e Massara, in due anni hanno portato una squadra in difficoltà a vincere l… - Milannews24_com : Marani: «Mi auguro che il Milan riparta da Maldini e Massara» -