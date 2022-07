Magalli fuori dalla Rai si sfoga con una bella frecciatina

Leggi su biccy

(Di venerdì 1 luglio 2022) Tra i volti storici della Rai c’è anche Giancarlo, che ha fatto compagnia a ben tre generazioni di telespettatori con Fantastico, I Fatto Vostri, Luna Park, Domenica In, Piazza Grande e anche Il Collegio. L’anno scorso al conduttore è stato tolto il suo programma I Fatti Vostri e gli è stato affidato il debole game show Una Parola di Troppo, che ha già chiuso i battenti. Questa settimana sono stati presentati i palinsesti Rai 2022/2023 e di Giancarlo non c’è traccia. Il popolare presentatore non ce l’ha fatta a non commentare ed ha – giustamente- lanciato unasu Facebook: “La riconoscenza della Rai è leggendaria“. In effetti lasciare a casa un volto che lavora in azienda da 40 anni non è il massimo. Nessun programma e niente più voce narrante del Collegio. Pernon c’è più posto in Rai. Bandiera di Viale ...