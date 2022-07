LIVE Italia-Grecia 0-0 pallanuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: inizia la semifinale! (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’22” Bene il Settebello in anticipo sul centroboa ellenico. 5’50” Sin qui difesa imperforabile per la Grecia, Settebello mai pericoloso. 6’20” Fallo in attacco di Karakis. 6’44” Il Settebello perde il possesso con un errore banale. 7’05” Prima superiorità per la Grecia, Del Lungo è attento sul primo palo. 7’38” Fallo in attacco di Bruni. L’Italia vince il primo sprint con Di Fulvio. Calottina bianca per l’Italia, blu per la Grecia. iniziaTA LA SEMIFINALE DEI Mondiali DI pallanuoto! Il Settebello affronta i vice-campioni olimpici! 15.58 Le squadre fanno il loro ingresso in acqua! 15.52 E’ il momento degli inni nazionali. 15.48 Altro giocatore pericolosissimo per il Settebello ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5’22” Bene il Settebello in anticipo sul centroboa ellenico. 5’50” Sin qui difesa imperforabile per la, Settebello mai pericoloso. 6’20” Fallo in attacco di Karakis. 6’44” Il Settebello perde il possesso con un errore banale. 7’05” Prima superiorità per la, Del Lungo è attento sul primo palo. 7’38” Fallo in attacco di Bruni. L’vince il primo sprint con Di Fulvio. Calottina bianca per l’, blu per laTA LA SEMIFINALE DEIDI! Il Settebello affronta i vice-campioni olimpici! 15.58 Le squadre fanno il loro ingresso in acqua! 15.52 E’ il momento degli inni nazionali. 15.48 Altro giocatore pericolosissimo per il Settebello ...

team_world : ...E fra 26 GIORNI siamo pronti a (ri)emozionarci con quello che è stato uno dei protagonisti del concerto del 28 g… - zazoomblog : LIVE Italia-Corea del Sud 14-8 volley femminile Nations League in DIRETTA: ottimo avvio per le azzurre! - #Italia-… - saberrasc : RT @culturamilano: Presentazione esiti bando Milano è Viva nei Quartieri che assegna 2.500.000 euro del @MiC_Italia a 47 progetti che anime… - VolleyballWaves : ?? LIVE MATCH VNL 22 ???? vs ???? ?? 1’ SET piccione fuori in attacco della Corea dato out, il Challenge dà ragione all’… - ELAST_italia : ?E'LAST FIRST JAPAN LIVE TOUR 2022 ? Manca un giorno alla prima esibizione di E'LAST in Giappone! [Yejun] ELRING… -