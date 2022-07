Jacobs | Mondiali a fari spenti | salta l' ultimo test - Sport - quotidiano net

(Di venerdì 1 luglio 2022) Marcell, 27 anni, oro olimpico sui 100 metri a Tokyo 2020 di Giuliana Lorenzo Bisogna andare piano, senza forzare. Un paradosso per Marcell, costretto per un fastidio muscolare al ...

Pubblicità

DamRossonero : @mik__ka @GianlucaFidene @magicmarco8383 @SkySport Ma non va messo neanche Duplantis nella stessa frase di Jacobs.… - infoitsport : Dal virus di Nairobi alle noie muscolari di Stoccolma, il calvario di Marcell Jacobs sulla strada verso i Mondiali - matteorchmd : Marcell Jacobs arriverà ai mondiali di Eugene da campione olimpico, ma con soli due stagionali sui 100 (nessuno in… - Antico_Egitto : Jacobs rinuncia ai 100 di Stoccolma: salta l’ultimo test prima dei Mondiali - La Gazzetta dello Sport - infoitsport : Quando tornerà in gara Marcell Jacobs? Mirino sui Mondiali: programma e orari -

L'egemonia dirischia di essere messa in discussione. Marcell arriva ainel peggior modo possibile e con un Fred Kerley che lo guarda dall'alto con il suo 9''76 fatto ai trials Usa. ...... perché abbiamo due grandi eventi a breve, ie gli Europei: rischiare di farsi male adesso ... Le prossime due saranno settimane importanti per capire le condizioni di, che a Stoccarda ...orfait di Marcell Jacobs al meeting di Stoccolma. Jacobs era atteso nei 100 metri per l'ultimo impegno agonistico prima della partenza per i Mondiali di Eugene. (La Sicilia) Ma Jacobs aveva anticipato ...Bisogna andare piano, senza forzare. Un paradosso per Marcell Jacobs, costretto per un fastidio muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra all’altezza del gluteo, a rinunciare alla gara di St ...