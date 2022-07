Inter, Ledure rivela: «Lukaku sarà il calciatore più pagato della Serie A» (Di venerdì 1 luglio 2022) Ledure, avvocato di Lukaku, ha rivelato che l’attaccante dell’Inter non si è ridotto lo stipendio e che sarà il più pagato della Serie A Sebastien Ledure, avvocato di Romelu Lukaku, al quotidiano belga La Libre ha rivelato che il neo attaccante dell’Inter non è tagliato lo stipendio e che sarà il calciatore più pagato della Serie A. LA rivelaZIONE – «Ci tengo a sottolineare come in realtà sarà il giocatore più pagato della Serie A. Ho letto che ha tagliato lo stipendio di un terzo o mezzo. Non è vero, ma tutte e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 luglio 2022), avvocato di, hato che l’attaccante dell’non si è ridotto lo stipendio e cheil piùA Sebastien, avvocato di Romelu, al quotidiano belga La Libre hato che il neo attaccante dell’non è tagliato lo stipendio e cheilpiùA. LAZIONE – «Ci tengo a sottolineare come in realtàil giocatore piùA. Ho letto che ha tagliato lo stipendio di un terzo o mezzo. Non è vero, ma tutte e ...

Pubblicità

morristhetop : RT @spondainter: Ledure: “Lukaku ha spinto per tornare all’Inter!” - spondainter : Ledure: “Lukaku ha spinto per tornare all’Inter!” - CalcioNews24 : L'avvocato di #Lukaku smentisce le voci sulla riduzione dello stipendio da parte dell'attaccante - masolinismo : RT @90ordnasselA: “Per dirla senza mezzi termini: senza la guerra in Ucraina, Lukaku non sarebbe all'Inter?” 'Forse, sì, ma non farne il t… - AndreaInterNews : RT @internewsit: Lukaku, avv. Ledure: «Pentito dell'intervista! I rapporti Inter-Chelsea e Pastorello...» - -