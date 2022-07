Iniziata in Islanda la costruzione del più grande impianto di stoccaggio di CO2

(Di venerdì 1 luglio 2022) AGI - Èquesta settimana laindi Mammut,didell'anidride carbonica di proprietà della startup svizzera Climeworks. Quando fra 18-24 mesi sarà ultimato potrebbe “aspirare” fino a 36 mila tonnellate di CO2 l'anno per poi depositarle nel sottosuolo come pietra. La struttura è la piùmai costruita dalla compagnia, è nove volte piùdi Orca, un altrosimile (già il piùdi tutti), e una delle diciannove al mondo di Direct Air Capture. Orca può catturare fino a 4 mila tonnellate di anidride carbonica all'anno, più o meno l'equivalente di quanto rilasciano ogni anno 790 autovetture. Mammut utilizzerà 80 blocchi di ventilatori e filtri che aspirano l'aria ed ...

