Il padre si suicida, la figlia 20enne fa lo stesso distrutta dal dolore due mesi dopo (Di venerdì 1 luglio 2022) Non ha retto al dolore del suicidio di suoi padre, e così una giovane di 20 anni si è uccisa a sua volta dopo due mesi dalla scomparsa del genitore. Il corpo senza vita della studentessa inglese Jade Jones è stato trovato dai... Leggi su europa.today (Di venerdì 1 luglio 2022) Non ha retto aldel suicidio di suoi, e così una giovane di 20 anni si è uccisa a sua voltaduedalla scomparsa del genitore. Il corpo senza vita della studentessa inglese Jade Jones è stato trovato dai...

Pubblicità

franconemarisa : Suicida al Maggiore di Bologna, il padre: 'Finestra troppo stretta per buttarsi' - Cronaca - 69blackout : No e che poi si chiedono perchè metter le mani sulla legge contro l'#Aborto, visto che poi succedono di queste cose… - motorionline : Bimbo di 18 mesi muore di caldo dopo essere stato dimenticato in #auto dal padre che poi si suicida per il dolore… - franconemarisa : Suicida al Maggiore di Bologna, il padre: 'Finestra troppo stretta per buttarsi' - Cronaca - infoitestero : Padre dimentica il figlio di 18 mesi nell’auto e si suicida dopo averlo trovato morto -