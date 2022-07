Il Covid-19 è stato previsto nell’Apocalisse: ed è solo l’inizio di una orribile serie di eventi (Di venerdì 1 luglio 2022) Pandemia, guerra, crisi economica e riscaldamento globale. E cosa ci mancava per stare più tranquilli? L’esegeta biblico che interpreta l’avvento del Covid-19 come una piaga contemplata nel libro dell’Apocalisse di Giovanni. Come a dire che le sciagure sono appena iniziate e presto andremo incontro a un bel periodo di disastri, cataclismi, conflitti e sofferenze. Prima della fine del mondo, l’essere umano conoscerà le peggiori tribolazioni. Su questo dato l’Apocalisse cristiana è abbastanza chiara. E ci sono un po’ di cristiani convinti che la fine del mondo sia già cominciata. La prova? La pandemia appena affrontata… L’Apocalisse si avvicina… (wikipedia) – www.curiosauro.itIl Covid-19 è una piaga prevista dall’Apocalisse di san Giovanni E sì, un esperto di sacre scritture ha voluto allietarci con questa incoraggiante novella: il coronavirus, ossia la ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 1 luglio 2022) Pandemia, guerra, crisi economica e riscaldamento globale. E cosa ci mancava per stare più tranquilli? L’esegeta biblico che interpreta l’avvento del-19 come una piaga contemplata nel libro dell’Apocalisse di Giovanni. Come a dire che le sciagure sono appena iniziate e presto andremo incontro a un bel periodo di disastri, cataclismi, conflitti e sofferenze. Prima della fine del mondo, l’essere umano conoscerà le peggiori tribolazioni. Su questo dato l’Apocalisse cristiana è abbastanza chiara. E ci sono un po’ di cristiani convinti che la fine del mondo sia già cominciata. La prova? La pandemia appena affrontata… L’Apocalisse si avvicina… (wikipedia) – www.curiosauro.itIl-19 è una piaga prevista dall’Apocalisse di san Giovanni E sì, un esperto di sacre scritture ha voluto allietarci con questa incoraggiante novella: il coronavirus, ossia la ...

