F1 | Gran Bretagna 2022 Carlos Sainz il più rapido nella FP2 | ma Leclerc e Verstappen si nascondono…

(Di venerdì 1 luglio 2022) Dimenticata la pioggia del primo pomeriggio, il Sole fa il suo dovere a Silverstone, asciugando l’asfalto. Dunque, dopo una FP1 fantasma, i piloti si sono impegnati a fondoseconda sessione di prove libere delPremio di, avendo di fatto completamente perso l’ora precedente.mezz’ora iniziale del turno tutti top team hanno provato mescola media. Chiaramente non c’è modo di sapere con quali carichi di carburante e mappature abbiano girato le varie monoposto, ma va sottolineato come questo frangente la Ferrari sia stata decisamente performante, in quanto Charleshanno rifilato 4-5 decimi a Maxe Sergio Perez! Invece Lewis Hamilton è rimasto a quasi un secondo, lamentandosi ...

SkySportF1 : ?? #FP1 Ferrari in TOP 3 (-26'??) ? Incognita meteo a Silverstone LIVE ? - SkySportF1 : RT @SkySportF1: ?? Sainz si prende le FP2 a Silverstone alle sue spalle Hamilton e Norris I risultati ? - f1_notizie : Prove libere 1: la pioggia compromette la sessione #F1

Ferrari cambierà il telaio di Carlos Sainz per il GP di Gran Bretagna dopo aver riscontrato un problema con quello che avrebbe utilizzato inizialmente. La Scuderia è già al lavoro sulla vettura del suo pilota che arriva a Silverstone nel suo momento più ...DIRETTA FORMULA 1 GP Gran Bretagna: FP2, FERRARI SUPER! Prosegue la diretta di Formula 1 per la seconda sessione di prove libere del Gp Gran Bretagna 2022 : restano al comando le due Ferrari con i primi due migliori ... Una Ferrari d'attacco Non può essere altrimenti in vista del GP di Gran Bretagna, round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato britannico la Rossa vuole invertire il trend e dimostrare di essere perf ...