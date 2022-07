F1, GP Gran Bretagna 2022, Leclerc: “Buone sensazioni dalla macchina, sono ottimista” (Di venerdì 1 luglio 2022) Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, dopo il venerdì di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2022, ha commentato il suo quinto tempo: “Non abbiamo girato molto nella prima sessione tranne che per poche tornate in condizioni di bagnato per raccogliere qualche dato nel caso domani ci siano condizioni simili in qualifica. Quando la pioggia ha smesso di cadere abbiamo montato un treno di soft ma non siamo riusciti a completare nemmeno un giro a causa di una bandiera rossa. La seconda sessione è stata migliore, ho avuto Buone sensazioni dalla macchina per cui posso dirmi ottimista a livello di competitività. In vista di domani si tratterà di mettere insieme tutto il lavoro di oggi e massimizzare il ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Il pilota della Ferrari, Charles, dopo il venerdì di prove libere delPremio di, ha commentato il suo quinto tempo: “Non abbiamo girato molto nella prima sessione tranne che per poche tornate in condizioni di bagnato per raccogliere qualche dato nel caso domani ci siano condizioni simili in qualifica. Quando la pioggia ha smesso di cadere abbiamo montato un treno di soft ma non siamo riusciti a completare nemmeno un giro a causa di una bandiera rossa. La seconda sessione è stata migliore, ho avutoper cui posso dirmia livello di competitività. In vista di domani si tratterà di mettere insieme tutto il lavoro di oggi e massimizzare il ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Gran Bretagna, si dimette membro del governo di Boris Johnson: “Ha palpeggiato due uomini in un club” - SkySportF1 : ?? Sainz si prende le FP2 a Silverstone alle sue spalle Hamilton e Norris I risultati ? - SkySportF1 : ?? #FP1 Ferrari in TOP 3 (-26'??) ? Incognita meteo a Silverstone LIVE ? - DanieleFassina : RT @P300it: F2 | GP Gran Bretagna 2022, Qualifiche: Logan Sargeant scatterà dalla pole position ? di Matteo Gaudieri ?? - P300it : W Series | GP Gran Bretagna 2022, qualifiche: terza pole consecutiva per Jamie Chadwick ? di Federico Benedusi ??… -