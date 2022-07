F1, GP Gran Bretagna 2022: ancora problemi per la Ferrari. Cambia il telaio della F1-75 di Carlos Sainz (Di venerdì 1 luglio 2022) Ci si augurava in casa Ferrari di iniziare il decimo weekend del Mondiale 2022 di F1 in maniera serena e senza intoppi. Sfortunatamente la scuderia di Maranello e per lo spagnolo Carlos Sainz, un inconveniente c’è stato. Come era già accaduto nel corso del fine-settimana in Spagna, è stata necessaria la sostituzione del telaio della F1-75 dell’iberico. Motivo? Dopo aver completato il montaggio della monoposto, come riportato da Motorsport.com e confermato poi da Sky Sport, i tecnici hanno provveduto ad avviare il motore per verificare il tutto. La telemetria, però, ha evidenziato un problema al sistema di pescaggio del carburante all’interno del serbatoio, replicando quanto era accaduto nel fine-settimana catalano. La conseguenza è stata quindi l’impiego ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) Ci si augurava in casadi iniziare il decimo weekend del Mondialedi F1 in maniera serena e senza intoppi. Sfortunatamente la scuderia di Maranello e per lo spagnolo, un inconveniente c’è stato. Come era già accaduto nel corso del fine-settimana in Spagna, è stata necessaria la sostituzione delF1-75 dell’iberico. Motivo? Dopo aver completato il montaggiomonoposto, come riportato da Motorsport.com e confermato poi da Sky Sport, i tecnici hanno provveduto ad avviare il motore per verificare il tutto. La telemetria, però, ha evidenziato un problema al sistema di pescaggio del carburante all’interno del serbatoio, replicando quanto era accaduto nel fine-settimana catalano. La conseguenza è stata quindi l’impiego ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Gran Bretagna, si dimette membro del governo di Boris Johnson: “Ha palpeggiato due uomini in un club” - AlexBazzaro : Oggi anniversario #brexit 6 anni fa la Gran Bretagna scelse il proprio futuro democraticamente. Ricordo i commenti… - Agenzia_Ansa : L'Italia ha vinto la medaglia d'oro nella staffetta 4x100 mista uomini. Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico… - DanieleFassina : RT @P300it: F1 | GP Gran Bretagna 2022, oltre al fondo per Red Bull un nuovo cofano motore ? di Paolo Filisetti ?? - Gianl1974 : Si siedono, per il primo di una serie di meeting che segnerà questa tre giorni. Ed è allora che il primo ministro d… -