Covid, Iss: Rt in aumento a 1,30 da 1,07. In 4 regioni ricoveri oltre la soglia del 15% (Di venerdì 1 luglio 2022) I dati del monitoraggio settimanale. Otto regioni a rischio alto. In Calabria, Sicilia, Umbria e Val d'Aosta occupazione dei reparti sopra la media nazionale del 10%

