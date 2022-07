Basket, NBA: Alessandro Pajola giocherà la Summer League 2022 con i Dallas Mavericks (Di venerdì 1 luglio 2022) Quella del 2022 sarà la Summer League più italiana di sempre. Ai già sicuri Paolo Banchero e Matteo Spagnolo, si aggiungerà anche Alessandro Pajola. Il play della Virtus Bologna e della Nazionale è stato inserito, infatti, nel roster dei Dallas Mavericks nel torneo che si disputa a luglio a Las Vegas. E’ la prima volta per il classe 1999 negli Stati Uniti ed è certamente un’occasione importante per Pajola per mettersi in mostra davanti agli allenatori e scout NBA. Pajola, come detto, giocherà con la maglia di Dallas e dopo la Summer League sarà a disposizione del CT Gianmarco Pozzecco per preparare al meglio gli Europei. Pajola non sarà da solo, ma ci ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) Quella delsarà lapiù italiana di sempre. Ai già sicuri Paolo Banchero e Matteo Spagnolo, si aggiungerà anche. Il play della Virtus Bologna e della Nazionale è stato inserito, infatti, nel roster deinel torneo che si disputa a luglio a Las Vegas. E’ la prima volta per il classe 1999 negli Stati Uniti ed è certamente un’occasione importante perper mettersi in mostra davanti agli allenatori e scout NBA., come detto,con la maglia die dopo lasarà a disposizione del CT Gianmarco Pozzecco per preparare al meglio gli Europei.non sarà da solo, ma ci ...

Pubblicità

LiaCapizzi : Le lacrime di Paolo Banchero, PRIMA scelta assoluta Nba 2022. L'abbraccio con mamma Rhonda, ex giocatrice di basket… - Eurosport_IT : Paolo, facci sognare! ?????? Leggi le dichiarazioni: - andreastoolbox : Pajola alla Summer League Nba coi Dallas Mavericks - La Gazzetta dello Sport - shshmdssh : L nba fa cagare basket merda merda ... Non è uno sport se non giochi in un campo d erba.. - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: La Nba tenta #Pajola: il play farà la Summer League a Las Vegas coi Dallas Mavericks -