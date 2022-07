A Silverstone arrivano gli sviluppi | da Red Bull a Williams passando per Ferrari

Pubblicità

aboutTav : BRO WTF AVEVATE ANNUNCIATO DUE MESI FA LE NUOVE PANCE MIGLIORATE A SILVERSTONE COME ON DI STO PASSO ARRIVANO AD ABU… -

OA Sport

Williams, pance di scuola Red Bull e Ferrari Nel box Williams, dove sarà il solo Alex Albon - acome in Austria - ad avere la specifica evoluta della monoposto, sono apparse pance ...Ovviamente non c'è bisogno di queste cose, ma quando timessaggi simili dietro un telefono ...i progressi della MCL36 anche in vista degli aggiornamenti che verranno introdotti a: '... F1, arrivano quattro piste favorevoli per la Ferrari: da Silverstone a Budapest per provare a girare l'inerzia del Mondiale Numerose le novità aerodinamiche visibili sulle monoposto a poche ore dalle prove libere del GP di Gran Bretagna. Williams al cambio di rotta, Alpine affina ancora le pance ...Silverstone, 30 giu. - (Adnkronos) - "Adoro questa pista e in generale le curve veloci. Non vedo l’ora che inizi il weekend, inoltre quest’anno abbiamo una vettura più competitiva rispetto alle ultime ...