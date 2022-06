Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2022 ore 20:30 (Di giovedì 30 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 30 GIUGNO 2022 ORE 20:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN GRADUALE RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI REGISTRANO RALLENTAMENTI RESIDUI TRA ARDEATINA E CASILINA. INFINE, TRAFFICO ANCORA INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTEL FUSANO; ORA IL TRASPORTO PUBBLICO. DAL LUNEDI 4 LUGLIO CONTINUERÀ IL SERVIZIO DELLE LINEE S – S15 SAXA RUBRA-TERMINI, ED S13 ACILIA-PRIRAMIDE. EVENTUALI RIMODULazioNI SARANNO COMUNICATE SUI NOSTRI CANALI SOCIAL. IN CHIUSURA UNA NOVITA’. DA DOMANI VENERDI’ 1° LUGLIO ASTRAL SUBENTRA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 30 GIUGNOORE 20:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN GRADUALE RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI REGISTRANO RALLENTAMENTI RESIDUI TRA ARDEATINA E CASILINA. INFINE, TRAFFICO ANCORA INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE CASTEL FUSANO; ORA IL TRASPORTO PUBBLICO. DAL LUNEDI 4 LUGLIO CONTINUERÀ IL SERVIZIO DELLE LINEE S – S15 SAXA RUBRA-TERMINI, ED S13 ACILIA-PRIRAMIDE. EVENTUALI RIMODUNI SARANNO COMUNICATE SUI NOSTRI CANALI SOCIAL. IN CHIUSURA UNA NOVITA’. DA DOMANI VENERDI’ 1° LUGLIO ASTRAL SUBENTRA ...

