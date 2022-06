Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2022 ore 16:30 (Di giovedì 30 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 30 GIUGNO 2022 ORE 16:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE PREVALENTEMENTE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER LA PRENESTINA E LA A24. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO IN PROSSIMITÀ DELL’ALLACCIAMENTO CON GRA IN ENTRATA. PERMANGONO CODE SU VIA SORDELLO DA GOITO E VIA RINALDO D’AQUINO FINO ALL’INNESTO CON LA NOMENTANA. ORA IL TRASPORTO PUBBLICO. DAL LUNEDI 4 LUGLIO CONTINUERÀ IL SERVIZIO DELLE LINEE S – S15 SAXA RUBRA-TERMINI, ED S13 ACILIA-PRIRAMIDE. EVENTUALI RIMODULazioNI ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 30 GIUGNOORE 16:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE PREVALENTEMENTE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER LA PRENESTINA E LA A24. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULL’AUTOSTRADA-FIUMICINO IN PROSSIMITÀ DELL’ALLACCIAMENTO CON GRA IN ENTRATA. PERMANGONO CODE SU VIA SORDELLO DA GOITO E VIA RINALDO D’AQUINO FINO ALL’INNESTO CON LA NOMENTANA. ORA IL TRASPORTO PUBBLICO. DAL LUNEDI 4 LUGLIO CONTINUERÀ IL SERVIZIO DELLE LINEE S – S15 SAXA RUBRA-TERMINI, ED S13 ACILIA-PRIRAMIDE. EVENTUALI RIMODUNI ...

Pubblicità

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico congestionato per incidente su via Anagnina altezza via Tuscolana, forti ritardi segnalat… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico segnalato come congestionato su via Appia, tra il GRA e via di Capannelle - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico critico a via Rinaldo D'Aquino, tra il Grande Raccordo Anulare e via Nomentana - LuceverdeRoma : ? #Roma #StradaChiusa - Via di Santa Maria di Galeria ?? Fino a cessate esigenze dal civico n. 631 al cvico n. 691.… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2022 ore 08:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #30-06-2022 -