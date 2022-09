Ventilatori e piscine per gli asili - forno a Osimo | ma l' opposizione attacca | ' Non bastano | bimbi ammassati'

zazoomblog : Ventilatori e piscine per gli asili - forno a Osimo ma lopposizione attacca: Non bastano bimbi ammassati -… -

Cronache Ancona

Qui l'elenco completo dellein città e in provincia Estate sotto il grande schermo: tutti i ... anche eventualmente aiutandosi con deiposizionati in modo da raccogliere il fresco e ......poi di non lasciare mai bambini incustoditi nelle automobili o in locali chiusi e nelle... "L'utilizzo dio di aria condizionata non è di per sé un elemento negativo per la salute ... Troppo caldo all'asilo, protestano i genitori: «Acquistati ventilatori, piscine e vele» In Francia molte aziende che gestiscono piscine comunali costrette a fermarsi. Strutture datate con consumi elevati in termini di acqua, ventilazione, attrezzature, docce. Bollette vertiginose, ma ci ...