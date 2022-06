Ucraina: sarà completata oggi recinzione di 187 km al confine polacco-bielorusso (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Verranno completati oggi i lavori di costruzione di una recinzione al confine fra la Polonia e la Bielorussia. Lo ha comunicato su Twitter la guardia di frontiera polacca. La recinzione, lunga 187 chilometri, ha iniziato a essere costruita a gennaio per contrastare la crisi migratoria. Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Verranno completatii lavori di costruzione di unaalfra la Polonia e la Bielorussia. Lo ha comunicato su Twitter la guardia di frontiera polacca. La, lunga 187 chilometri, ha iniziato a essere costruita a gennaio per contrastare la crisi migratoria.

