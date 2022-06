Traffico in tilt sull’Asse Mediano, code per 10 chilometri: svelato il motivo (Di giovedì 30 giugno 2022) Traffico paralizzato e migliaia di auto incolonnate lungo l’Asse Mediano. Dalle 8 di questa mattina fino alle 11 procedere in direzione Lago Patria o verso Casoria è stata un’impresa ardua per tanti conducenti. Chi doveva raggiungere il luogo di lavoro, è arrivato inevitabilmente in ritardo. E chi, invece, doveva partire per le vacanze ha dovuto attendere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 30 giugno 2022)paralizzato e migliaia di auto incolonnate lungo l’Asse. Dalle 8 di questa mattina fino alle 11 procedere in direzione Lago Patria o verso Casoria è stata un’impresa ardua per tanti conducenti. Chi doveva raggiungere il luogo di lavoro, è arrivato inevitabilmente in ritardo. E chi, invece, doveva partire per le vacanze ha dovuto attendere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

Yogaolic : RT @infoitinterno: Milano, guasto in stazione a Lambrate: traffico treni in tilt, ritardi fino a 90 minuti - infoitinterno : Milano, guasto in stazione a Lambrate: traffico treni in tilt, ritardi fino a 90 minuti - infoitinterno : Milano, guasto in stazione a Lambrate: traffico ferroviario in tilt, ritardi fino a 70 minuti - casertatodaynew : Stamattina è stato chiuso un tratto di via Roma, all'altezza di via Daniele, per permettere i lavori di ripristino… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Milano, guasto in stazione a Lambrate: traffico ferroviario in tilt, ritardi fino a 70 minuti -