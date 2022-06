Salvini avverte Draghi La linea di Pd e M5S lo infastidisce

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 30 giugno 2022) “Osserviamo con preoccupazione le continue provocazioni di Pd e 5 Stelle. Invece di lavorare in Parlamento sull’aumento di stipendi e pensioni, legalizzano droghe e regalano cittadinanze facili”. È quanto ha detto il Corriere il leader della Lega, Matteo, parlando delle fibrillazioni all’interno della maggioranza di Governo.: “Questo governo non è nato per spalancare le porte ai 27 mila clandestini sbarcati fino a ora” “Aggiungo che la profonda crisi dei grillini ha coinvolto anche il premier e rischia di aumentare le fibrillazioni. Questo governo –– non è nato per spalancare le porte ai 27 mila clandestini sbarcati fino a ora. Attendiamo da tempo il patto fiscale per 20 milioni di italiani ostaggio di Equitalia e a gennaio non potremmo tollerare il ritorno alla legge Fornero”. “Questa ...