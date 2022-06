Salerno, i fratelli Santoro varano la nuova sala Pose (Di giovedì 30 giugno 2022) Porta la firma degli imprenditori Ivano e Ernesto Santoro l’ultima novità nel campo del settore dell’immagine, della grafica e della fotografia. Dopo aver dato vita alla nuova realtà aziendale, nella zona di San Leonardo a Salerno, e a pochi giorni dall’apertura di un nuovo punto servizi nel centro del comune capoluogo, i due fratelli salernitani, noti in ambito internazionale per la leadership nel settore del wrapping, hanno ora deciso di investire anche su una novità assoluta per la città di Salerno: la nascita di una nuovissima sala Pose, la più grande della città e provincia. Dalla realizzazione di shooting fotografici alla creazione di video, la struttura è stata realizzata per dare piena risposta a qualsiasi esigenza di creatività. In un mondo in cui le immagini ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 30 giugno 2022) Porta la firma degli imprenditori Ivano e Ernestol’ultima novità nel campo del settore dell’immagine, della grafica e della fotografia. Dopo aver dato vita allarealtà aziendale, nella zona di San Leonardo a, e a pochi giorni dall’apertura di un nuovo punto servizi nel centro del comune capoluogo, i duesalernitani, noti in ambito internazionale per la leadership nel settore del wrapping, hanno ora deciso di investire anche su una novità assoluta per la città di: la nascita di una nuovissima, la più grande della città e provincia. Dalla realizzazione di shooting fotografici alla creazione di video, la struttura è stata realizzata per dare piena risposta a qualsiasi esigenza di creatività. In un mondo in cui le immagini ...

