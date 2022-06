“Quanto dovrà scontare”. Ruba Gratta e Vinci a un’anziana, tabaccaio ladro condannato (Di giovedì 30 giugno 2022) Ruba Gratta e Vinci ad anziana, Vincenzo Scutellaro condannato. Il tabaccaio 58enne è condannato per aver Rubato un Gratta e Vinci da 500 mila euro a una 69enne, nella tabaccheria di via Materdei, a Napoli, il 2 settembre 2021. La decisione è arrivata dal giudice di Napoli Emilia Di Palma al termine del processo con il rito abbreviato. Il l sostituto procuratore, durante la sua requisitoria, ha definito ‘tragicomica’ la vicenda che ha visto protagonista il tabaccaio napoletano, finito su tutti i quotidiani italiani e non solo, visto che la storia ha fatto il giro del mondo. Per il pubblico ministero il comportamento che il tabaccaio ha avuto dopo il furto è stato caratterizzato da “consapevolezza, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 giugno 2022)ad anziana, Vincenzo Scutellaro. Il58enne èper averto unda 500 mila euro a una 69enne, nella tabaccheria di via Materdei, a Napoli, il 2 settembre 2021. La decisione è arrivata dal giudice di Napoli Emilia Di Palma al termine del processo con il rito abbreviato. Il l sostituto procuratore, durante la sua requisitoria, ha definito ‘tragicomica’ la vicenda che ha visto protagonista ilnapoletano, finito su tutti i quotidiani italiani e non solo, visto che la storia ha fatto il giro del mondo. Per il pubblico ministero il comportamento che ilha avuto dopo il furto è stato caratterizzato da “consapevolezza, ...

Pubblicità

enpaonlus : La famiglia Najmeddin e l’asinello, pellegrini verso la Terra Santa: Yousef, Matilde e i quattro bambini- Corriere.… - MatteoCa_ : @qO__Qp @greygooseonice @MelgerTina @umanesimo Può essere utile quanto vuoi ma se lo trovo in casa uno dei due dovr… - Alatrie89687947 : @MariaAngelaAle5 Vedrai quando si dovrà comprare prodotti da loro e ne hanno tanti e in grande quantità quanto ci… - skypeaky : Spiace molto per Cillian che dovrà tornare al suo amato taglio, a quanto pare non era l'ultimo - lara_maffiu : @osnapitzfrancy @turbojr_ povero già il 6 dovrà vedere quanto faccio schifo?? -