Putin dal Turkmenistan: «Disgustosi i leader del G7 nudi: facciano sport. In Donbass un genocidio: vogliamo un mondo più democratico» (Di giovedì 30 giugno 2022) Quelli del G7 «sono veri leader, hanno spina dorsale e riusciranno certamente nei propri intenti, ma devono lavorare di più su stessi»: Vladimir Putin ha ricambiato velenosamente le battute sarcastiche andate in scena al castello di Elmau, in Germania, dove i sette hanno ironizzato sull’ostentazione di virilità del presidente russo. «Con le giacche? Senza? Ci togliamo i cappotti? Dobbiamo dimostrare di essere più duri di Putin», aveva detto il primo ministro britannico Boris Johnson prima delle foto di rito spalleggiato dal canadese Justin Trudeau, pronto ad esibirsi in «uno spettacolo di equitazione a torso nudo». «Non so fino a che punto volessero spogliarsi, fino alla vita o più in basso, ma penso sarebbe stato disgustoso in ogni caso», ha commentato Putin, presente al summit dei Paesi del mar Caspio ad Ashgabat, ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) Quelli del G7 «sono veri, hanno spina dorsale e riusciranno certamente nei propri intenti, ma devono lavorare di più su stessi»: Vladimirha ricambiato velenosamente le battute sarcastiche andate in scena al castello di Elmau, in Germania, dove i sette hanno ironizzato sull’ostentazione di virilità del presidente russo. «Con le giacche? Senza? Ci togliamo i cappotti? Dobbiamo dimostrare di essere più duri di», aveva detto il primo ministro britannico Boris Johnson prima delle foto di rito spalleggiato dal canadese Justin Trudeau, pronto ad esibirsi in «uno spettacolo di equitazione a torso nudo». «Non so fino a che punto volessero spogliarsi, fino alla vita o più in basso, ma penso sarebbe stato disgustoso in ogni caso», ha commentato, presente al summit dei Paesi del mar Caspio ad Ashgabat, ...

rusembitaly : V.Putin: ??La Russia non impedisce l'esportazione di #grano ucraino dal territorio di questo paese ed è pronta a gar… - rulajebreal : La medaglia del Premio Nobel per la pace è stata venduta all'asta dal giornalista russo per aiutare i bambini rifug… - _Nico_Piro_ : il Pensiero Unico Bellicista è anche un'arma di distrAzione di massa: vede pacifisti=putinisti e dimentica quelli v… - SapereAude61 : RT @VittorioXlater: #Draghi è una spina nel fianco per #Putin. Sta lavorando per il Price Cap. Lo ha 'cacciato' dal G20. Oggi #Conte, pur i… - quaranta_vito : La F1, gonfiando a dismisura come solo questo mondo sa fare, prende le distanze da zio Bernie per il suo sostegno a… -