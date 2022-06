Pucci e la sua confessione anti Juventus: “Io anti juventino, malattia da cui non si guarisce” (Di giovedì 30 giugno 2022) Il comico Andrea Pucci - finito su tutti i giornali recentemente per la frase omofoba pronunciata nei confronti di Tommaso Zorzi - è da sempre un grandissimo tifoso interista. Durante una... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 30 giugno 2022) Il comico Andrea- finito su tutti i giornali recentemente per la frase omofoba pronunciata nei confronti di Tommaso Zorzi - è da sempre un grandissimo tifoso interista. Durante una...

Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Pucci e la sua confessione anti #Juventus: “Io anti juventino, malattia da cui non si guarisce” - giuliachimi : Che poi se ci pensate, il problema con Pucci non è nemmeno il fatto che sia un coglione omofobo sessista Il problem… - profesorwil : RT @AlexaMargaRevo: Gilberto López, riferimento per la sinistra messicana: il capitalismo nella sua attuale fase di accumulazione impone 'a… - Giulia97_u : RT @66Kindle: Offendere Zorzi per il gusto di farlo, senza pensare che ha un padre, una madre e una sorella che forse non apprezzeranno la… - DavideRTramonta : RT @GagliardoneP: #tzvip Pucci fa parte di una tv e di un pubblico da cui Tommaso si è distaccato.Tommaso è un ragazzo di buona famiglia, i… -